За шахматной  короной: в Берлине  стартовал Турнир претендентов:  ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Берлине стартовал Турнир претендентов, который пройдет 10-28 марта.

9 марта президент Серж Саргсян посетил с рабочим визитом Германию, где собирался присутствовать на торжественной церемонии открытия турнира Претендентов на звание чемпиона мира шахматам и в качестве почетного гостя 10 марта сделать первый символический ход.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в первом туре играют победитель розыгрыша Кубка мира Левон Аронян (белыми) и Дин Лижэнь, Александр Грищук (черными) и Владимр Крамник, Сергей Карякин и Шахрияр Мамедъяров, Фабиано Каруана и Уэсли Со.

В Берлине участники сыграют в два круга 10-27 марта, выходные дни запланированы после каждых трёх туров. Гроссмейстеры сыграют друг с другом дважды – белыми и черными. Победитель сможет встретиться с чемпионом мира Магнусом Карлсеном 9-28 ноября с.г. в Лондоне.