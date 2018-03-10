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За шахматной  короной: в Берлине  стартовал Турнир претендентов:  ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ


В Берлине  стартовал Турнир претендентов, который пройдет 10-28 марта.

9 марта президент Серж Саргсян посетил с рабочим визитом Германию, где собирался присутствовать на торжественной церемонии открытия турнира  Претендентов на звание  чемпиона мира шахматам и в качестве  почетного гостя  10 марта  сделать первый символический ход.   

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, в первом туре играют победитель розыгрыша Кубка мира Левон  Аронян (белыми) и Дин Лижэнь, Александр Грищук (черными) и Владимр Крамник, Сергей Карякин и Шахрияр Мамедъяров, Фабиано Каруана и Уэсли Со.

В Берлине участники сыграют в два круга 10-27 марта, выходные дни запланированы после каждых трёх туров. Гроссмейстеры  сыграют друг с другом дважды – белыми и черными.  Победитель сможет встретиться с чемпионом мира  Магнусом Карлсеном 9-28 ноября с.г. в Лондоне.




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