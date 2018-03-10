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Ларс закрыт для большегрузов – на российской стороне скопилось 187 машин


Автодорога Степанцминда-Ларс  открыта  для легкого пассажирского транспорта.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на МЧС РА, об этом сообщают департамент ЧС Министерства внутренних дел  Грузии и Главное управление Северной  Осетии МЧС России.

Отмечается также, что Ларс закрыт для  большегрузов. На  российской стороне скопилось 187 машин.




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