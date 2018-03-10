Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для легкого пассажирского транспорта.

Как передает Арменпресс со ссылкой на МЧС РА, об этом сообщают департамент ЧС Министерства внутренних дел Грузии и Главное управление Северной Осетии МЧС России.

Отмечается также, что Ларс закрыт для большегрузов. На российской стороне скопилось 187 машин.