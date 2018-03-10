Число кандидатов в президенты Азербайджана достигло семи

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана официально зарегистрировала еще три кандидатуры на президентских выборах, тем самым число зарегистрированных кандидатов достигло семи. Как передает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, на заседании ЦИК в субботу зарегистрированы кандидатуры трех человек.

Это кандидат от партии Национального возрождения Фарадж Гулиев, кандидат от партии "Современный Мусават" Хафиз Гаджиев и от инициативной группы Народного фронта Рази Нуруллаев. Выборы президента Азербайджана пройдут 11 апреля. Ранее ЦИК утвердил кандидата от правящей партии, действующего президента Ильхама Алиева, самовыдвиженца Захида Оруджа, кандидата от Партии социальной демократии Араза Ализаде и Партии единого народного фронта Азербайджана Гудрата Гасангулиева. Ряд оппозиционных партий, в частности, "Национальный совет", "Партия народного фронта" и "Мусават", заявили о бойкоте выборов. Предвыборная кампания начнется 19 марта и завершится 10 апреля.