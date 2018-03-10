Не смейтесь над мечтами других – Эва Ривас о том, как сделать свою жизнь легче

Певица Эва Ривас, как передает Арменпресс, поделилась в своем Instagram советами о том, сделать свою жизнь легче. Она составила список из 11 советов, пообещав составить также список советов тем, кто мечтает похудеть.

. Если пообещали позвонить - позвоните

. Опаздываете? Найдите способ сообщить об этом.

. Не смейтесь над мечтами других.

. Не возвращайтесь к тем, кто предал вас.

. Больше времени проводите с родителями. Время, когда их не будет с вами, всегда наступает неожиданно.

. Воспитанностью города берут. Будьте воспитанными.

. Умейте принимать свои ошибки.

. Отучитесь от нехорошей привычки жаловаться.

. Даже при самой серьезной соре не делайте людям больно. Скорей всего, вы помиритесь, а слова не забудутся долго.

. Говорите правду, и вам не придется что-то запоминать.

. В начале дня сделайте самые трудные и самые неприятные дела. Тогда во второй половине дня вас не будут мучить бесполезные мысли.

. Никто никому ничего не должен. Забудьте слово «я должен». Иначе вы всегда будете в долгу – моральном и материальном.