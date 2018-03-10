Не смейтесь над мечтами других – Эва Ривас о том, как сделать свою жизнь легче
Певица Эва Ривас, как передает Арменпресс, поделилась в своем Instagram советами о том, сделать свою жизнь легче. Она составила список из 11 советов, пообещав составить также список советов тем, кто мечтает похудеть.
. Если пообещали позвонить - позвоните
. Опаздываете? Найдите способ сообщить об этом.
. Не смейтесь над мечтами других.
. Не возвращайтесь к тем, кто предал вас.
. Больше времени проводите с родителями. Время, когда их не будет с вами, всегда наступает неожиданно.
. Воспитанностью города берут. Будьте воспитанными.
. Умейте принимать свои ошибки.
. Отучитесь от нехорошей привычки жаловаться.
. Даже при самой серьезной соре не делайте людям больно. Скорей всего, вы помиритесь, а слова не забудутся долго.
. Говорите правду, и вам не придется что-то запоминать.
. В начале дня сделайте самые трудные и самые неприятные дела. Тогда во второй половине дня вас не будут мучить бесполезные мысли.
. Никто никому ничего не должен. Забудьте слово «я должен». Иначе вы всегда будете в долгу – моральном и материальном.