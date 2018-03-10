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Не смейтесь над мечтами других – Эва Ривас о том, как сделать свою жизнь легче


Певица Эва Ривас, как  передает Арменпресс, поделилась в своем Instagram советами о том,  сделать свою жизнь легче. Она составила список из 11 советов, пообещав составить также список  советов тем, кто мечтает похудеть.

.   Если пообещали позвонить - позвоните

.   Опаздываете? Найдите  способ сообщить об этом.

.   Не смейтесь над мечтами других.

.   Не  возвращайтесь к  тем, кто предал вас.

.   Больше  времени проводите  с  родителями. Время, когда их не будет с вами, всегда наступает неожиданно.

.   Воспитанностью города берут. Будьте  воспитанными.

.  Умейте  принимать свои ошибки.

.   Отучитесь от нехорошей  привычки жаловаться.

.   Даже  при самой серьезной  соре не делайте  людям больно. Скорей всего, вы помиритесь, а слова не забудутся долго.

.  Говорите  правду, и вам не  придется что-то запоминать.

.   В начале  дня  сделайте  самые трудные  и самые  неприятные  дела. Тогда во второй  половине  дня  вас не  будут мучить бесполезные  мысли.

.  Никто никому  ничего не  должен. Забудьте слово «я должен».  Иначе  вы всегда будете в долгу – моральном и материальном.




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