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В Индии леопард заблудился в городе и начал нападать на людей


Дикий леопард забрел в жилые кварталы индийского города Индаур и принялся нападать на людей, спровоцировав панику. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Times of India, после того, как хищника обнаружили, местные жители вызвали полицию и специалистов по животным. Затем леопарда попытались заблокировать с помощью сетки в недостроенном доме, однако он смог вырваться наружу и ранить мужчину.

Через несколько часов сотрудникам зоослужбы удалось усыпить дикую кошку. Сообщается, что леопард будет отпущен на волю.




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