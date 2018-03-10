В Вашингтоне состоится заседание по вопросу расширения армяно-американских экономических связей

Комитет Ай Дата США приветствует проведение 19 марта заседания рабочей группы, связанной с подписанием рамочного соглашения по инвестициям и торговле между Арменией и США. «Мы с нетерпением ждем предстоящей встречи в Вашингтоне и хотим особо поблагодарить Торговую палату США во главе с послом Робертом Лайтизером, которая примет у себя заседание американо-армянской рабочей группы, чтобы в атмосфере конструктивности обсудить вопросы расширения армяно-американских экономических связей», - как передает Арменпресс, сказал исполнительный директор Комитет Ай Дата США Арам Гамбарян.

На переговорах армянскую делегацию возглавит замминистра экономического развития и инвестиций РА Ованес Азизян.

В последнее время высокие чиновники с армянкой и американской стороны, в частности премьер-министр РА Карен Карапетян и посол США в РА Ричард Миллс подчеркивали взятые на себя обязательства предпринять конкретные шаги по дальнейшему расширению торгового партнерства между США и РА.

Комитет Ай Дата США подчеркивает, что еще 10 лет назад, при администрациях президентов Джорджа Буша и Барака Обамы, начал осуществлять шаги по расширению армяно-американских экономических связей.