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В Вашингтоне состоится заседание по вопросу расширения армяно-американских экономических связей


Комитет Ай Дата США приветствует проведение 19 марта заседания  рабочей группы, связанной  с подписанием рамочного соглашения по инвестициям и торговле между Арменией  и США. «Мы  с нетерпением ждем предстоящей встречи в Вашингтоне и хотим особо поблагодарить Торговую палату  США во главе с послом Робертом Лайтизером, которая примет у  себя  заседание американо-армянской рабочей группы, чтобы  в  атмосфере конструктивности обсудить вопросы расширения армяно-американских экономических связей», - как  передает Арменпресс, сказал исполнительный директор Комитет Ай Дата США Арам Гамбарян. 

На переговорах армянскую делегацию возглавит замминистра экономического развития и инвестиций РА  Ованес Азизян.

В последнее время высокие  чиновники с армянкой и американской стороны, в частности премьер-министр РА Карен Карапетян и посол США в  РА Ричард Миллс подчеркивали взятые на себя обязательства предпринять конкретные шаги по дальнейшему  расширению торгового партнерства между США и РА.

Комитет Ай Дата США подчеркивает, что еще 10 лет назад, при администрациях президентов Джорджа Буша и Барака Обамы,  начал осуществлять шаги  по расширению армяно-американских экономических связей.

 




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