В Вашингтоне по желанию Трампа состоится военный парад без танков

В Вашингтоне в День ветеранов 11 ноября пройдет парад без участия тяжелого военного транспорта, сообщает Арменпресс со ссылкой на Телеканал Дождь.

Военное шествие поручил организовать американский лидер Дональд Трамп.

Согласно документу, в параде будут участвовать «только колесные транспортные средства» из-за необходимости «минимизировать ущерб местной инфраструктуре», в том числе дорожному покрытию. Отмечается, что в конце парада над Вашингтоном пролетят самолеты американских ВВС.

День ветеранов — национальный праздник США, который отмечаемый ежегодно 11 ноября. Сначала он был приурочен к подписанию Компьенского перемирия и завершению Первой мировой войны. С 1954 года праздник посвящается ветеранам всех войн Соединенных Штатов.