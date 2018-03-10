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Путин: взаимные обвинения между Россией и США были бы "путем в никуда"


Президент России Владимир Путин считает, что взаимные обвинения между Россией и США были бы "путем в никуда". сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Даже несмотря на то что он (президент Дональд Трамп) работает первый президентский срок, он быстро учится и очень хорошо понимает, что на таком уровне, на котором мы находимся, заниматься взаимными обвинениями — это путь в никуда", - сказал Путин в интервью NBC, слова Путина даны в обратном переводе с английского.

 

 

 




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