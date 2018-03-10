Путин: Россия не приемлет вмешательства в выборы

Президент России Владимир Путин категорически отверг предположения о вмешательстве России в американские выборы. Как передает Арменпресс, об этом президент России Владимир Путин сказал в интервью журналистке телекомпании NBC Мегин Келли

"Мы не ставим перед собой такую цель, как вмешательство в выборы, - заявил он. - Мы не видим, какой цели мы можем достичь, предпринимая подобное вмешательство. Нет у нас такой цели".

"Давайте представим, что мы поставили перед собой цель вмешаться. Ради чего? Вмешаться только для того, чтобы вмешаться? С какой целью?" - добавил президент.

В то же время он указал на постоянное вмешательство со стороны США. "Мы говорим им, на очень высоком уровне, но вы постоянно вмешиваетесь в нашу внутриполитическую жизнь, - отметил Путин. - Вы можете себе это представить? Этого даже не отрицают".

На повторный вопрос Келли, считает ли он, что США регулярно вмешиваются в дела РФ, последовал ответ: "Постоянно". "Но Россия не вмешивается в дела США, - продолжил глава государства. - И не имеет таких намерений. Это невозможно сделать".

"Прежде всего, у нас есть собственные принципы, которые не допускают вмешательства в наши внутренние дела, - напомнил он. - И мы не вмешиваемся во внутренние дела других. Это наши принципы".