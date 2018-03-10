Путин заявил, что никогда не читал твитов Трампа

Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не читал записей президента США Дональда Трампа в сети Twitter, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Нет", - заявил Путин в интервью телеканалу американскому NBC, отвечая на вопрос, читал ли он когда-нибудь записи Трампа в Twitter.

Путин также подтвердил, что у него нет страницы в этой сети, поскольку у него есть "другие пути выражения своей точки зрения и реализации решений".

"Дональд более современный человек", - сказал с улыбкой Путин.

На уточняющий вопрос, считает ли он американского президента более колоритным человеком, российский лидер ответил: "Может быть".

Трамп ежедневно делает публикации в Twitter, информируя таким образом и о важных государственных решениях.

Ранее Путин заявлял, что у него нет аккаунтов в социальных сетях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также рассказывал, что глава российского государства активно пользуется интернетом, хоть и не пользуется мобильным телефоном.