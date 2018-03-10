Президент США Дональд Трамп заявил, что "сделка" с КНДР в случае успеха пойдет на пользу всему миру, а также заверил, что работа над ней идет, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Идет работа над сделкой с Северной Кореей, и если ее удастся достичь, она будет хороша для мира. Время и место будут названы позднее", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Трамп сообщил, что принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына о встрече для обсуждения накопившихся между двумя странами проблем. При этом в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином глава Белого дома заявил, что диалог на высоком уровне между КНДР и США будет в интересах всех сторон.

В то же время в Белом доме пообещали и впредь оказывать давление на Пхеньян, а также отметили, что Трамп встретится с Ким Чен Ыном только после "конкретных шагов со стороны КНДР".