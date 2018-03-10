Путин: президент должен работать с полной отдачей, несмотря на возраст

Любой президент, несмотря на свой возраст, должен работать с полной отдачей сил, заявил президент РФ Владимир Путин,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Во-первых, насколько мне известно, в мире много действующих политиков, которые старше меня, и они работают очень активно", — сказал Путин в интервью американскому телеканалу NBC, отвечая на вопрос о возможности снижения активности в связи с возрастом.

По словам российского лидера, политики, невзирая на возраст, должны работать с полной отдачей сил.

"В мире очень много таких людей, в Европе есть, где угодно в мире. Но если человек приходит на первое место, он должен активно работать так, как будто это делает в первый раз в своей жизни, как первый и последний", — сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что будет соблюдать Конституцию.

"Есть Конституция. Я никогда Конституцию не нарушал и никогда не менял Конституцию. Так что я буду работать в рамках основного закона России. Конечно, если избиратели дадут мне такую возможность — работать еще один срок, буду работать, разумеется, с полной отдачей сил", — отметил Путин.



