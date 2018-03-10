Как армянский солдат спас жизнь будущего сенатора США

Экс-сенатор США Марк Керк обязан армянскому солдату за свое спасение. Об этом он рассказал 9 марта в Вашингтоне, когда армянская делегация наградила его медалью НС РА.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «Голос Америки», несколько лет назад, когда Керк был еще рядовым сотрудником Конгресса США, во время визита в Армению он побывал на линии соприкосновения. Не будь армянского солдата, эта поездка могла стать последней для американца.

«Мы были в окопах близ Тертера. Я случайно поднял голову и тут же почувствовал на шее руку армянского солдата, который пригнул мне голову. Там, где секунду назад была моя голова, просвистела азербайджанская пуля. Это стало для меня убедительным уроком осторожности», - рассказывал Керк.

В этой поездке у американского сенатора возникло убеждение, что история обошлась с армянским народом несправедливо. А восстановить справедливость можно, в первую очередь признав факт геноцида. И тут он вспомнил известное высказывание Гитлера.

«Кто помнит армян?! Я помню! И никто не должен забывать Геноцид армян и самих армян – этот прекрасный народ-созидатель», - сказал он.

Сенатор Марк Керк проводил беспрецедентную работу на пользу армянского народа – об этом свидетельствуют представители Армянской ассамблеи Америки и Комитета Ай Дата США Брайан Ардуни и Арам Гамбарян. А посол АрменииГригор Ованисян выразил ему благодарность от имени всего армянского народа.

Почетную медаль Марку Керку вручила вице-спикер НС РА АрпинеОванисян, отметив, что годами наблюдая за деятельностью Керка, не могла представить, что именно она будет вручать ему награду.

Узнав, чтов НС РА АрпинеОванисян представляет Республиканскую партию, сенатор Керк – член Республиканской партии США, пошутил:

«Если события в США сложатся плохо и республиканский режим Трампа провалится, мы, американские республиканцы, вероятнее всего, попросим прибежища в Армении».