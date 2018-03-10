В ближайшие дни ожидается солнечная погода без осадков

10 марта днем, 11-14 марта во второй половине дня и 15 марта ночью в Армении ожидаетсяпогодабезосадков. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС, 14 марта второй половине дня,15 марта ночью на значительной территории республикивремя от времениожидаются осадки.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.Температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване 10 марта днем, 14 марта во второй половине дня и 15 марта ночью ожидаетсяпогодабезосадков. Дневная температура прогнозируется +16…+17 градусов.