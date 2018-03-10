Время в Ереване: 11:07:36,   10 Март

В ближайшие дни ожидается солнечная погода без осадков


10 марта днем, 11-14 марта во второй  половине дня и 15 марта ночью в Армении  ожидаетсяпогодабезосадков.  Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС,  14 марта второй  половине дня,15 марта ночью на значительной территории республикивремя от времениожидаются осадки.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.Температура   воздуха существенно не изменится.

В Ереване 10 марта днем, 14 марта во второй  половине дня и 15 марта ночью  ожидаетсяпогодабезосадков. Дневная температура прогнозируется  +16…+17 градусов.




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