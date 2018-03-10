Арташес Гегамян: Размышления о роли публичной дипломатии в становлении Евразийского экономического союза

Итак, 13-14 марта 2018 г. в Национальном Собрании Республики Армения (далее НС РА) состоится совместное заседание Комитета по международным делам Совета Федерации Российской Федерации и Постоянной комиссии по внешним связям НС РА. В программе Заседания предусмотрено обсуждение вопроса «Евразийская интеграция и публичная дипломатия», основным докладчиком по которому является Ваш покорный слуга. Не скрою, что соблазн составить доклад по общепринятой схеме очень велик, а именно: рассказать о достижениях Республики Армения, к примеру, в области внешней торговли с государствами-членами Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС), а таковые, вне всякого сомнения, имеют место быть, или же ознакомить читателей с материалами 18-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Арменией, прошедшего в РА 20 февраля т.г., в ходе которого были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, промышленности, авиации. При этом определить конкретные задачи в области публичной дипломатии, имеющие цель сделать все это достоянием широких слоев населения наших стран. Или же, можно было особо выделить Дни культуры Армении в России, старт которым был дан на Торжественной церемонии, которая состоялась 15 ноября 2017 г. в Третьяковской галерее с участием президентов России Владимира Владимировича Путина и Армении Сержа Азатовича Саргсяна. Более того, взять на вооружение публичной дипломатии емкие характеристики, данные нашими президентами в своих приветственных выступлениях на этой церемонии. Так, в своем приветственном слове Президент России Владимир Путин заявил: «Нас сближают общая многовековая история, духовное родство, искренний интерес к традициям и обычаям друг друга. Человеческие, дружественные, семейные узы, которые уходят в глубь веков, передаются через поколения». Можно упомянуть и слова Президента Армении Сержа Саргсяна: «С течением времени в жизни наших стран и народов произошли кардинальные перемены, но неизменными остались взаимная теплота и искренность народов Армении и России, пронизанные простыми человеческими судьбами. За последние четверть века достигнут впечатляющий прогресс также и в развитии гуманитарных контактов. Приверженные традиционным ценностям и национальной самобытности, наши народы всегда были открыты и глубоко заинтересованы во взаимопроникновении культур». Однако в современном мире, в условиях, когда международная обстановка характеризуется комплексом серьезных противоречий между центрами силы мировой политики, когда высока опасность развязывания широкомасштабных военных конфликтов, думается, что главной задачей народной дипломатии государств-членов ЕАЭС должна стать выработка эффективной системы по нейтрализации угроз безопасности миру. При этом следует в полной мере привлечь к этой работе негосударственных участников системы международных отношений с целью совместного определения основных внешнеполитических приоритетов различных государств. Думается, что в свете сложившихся в мире реалий парламентарии России и Армении должны объединить свои усилия для взаимодополняющего участия в основных международных парламентских организациях для обеспечения различных аспектов внешнеполитических интересов и безопасности своих стран. При этом важно, чтобы в своей дальнейшей совместной работе мы исходили из понимания устойчивой тенденции дальнейшей активизации деятельности НАТО по закреплению за альянсом ведущей роли в евроатлантическом пространстве, по адаптации новых членов НАТО, дальнейшей переориентации государств Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и Балтии на Запад. При этом важно тщательно проанализировать возможности публичной дипломатии Армении, которая будучи членом ОДКБ задействована в отдельных программах НАТО – участие в миротворческих операциях под эгидой НАТО в Афганистане и Косово, а также в отдельных командно-штабных учениях, которые проводятся в разных странах, входящих в Североатлантический альянс. Думается, что, в условиях неослабевающего напряжения между Россией и США, любая возможность налаживания хотя бы и опосредованного через Армению диалога между Россией и НАТО, ОДКБ и НАТО может возыметь положительное воздействие на смягчение напряженности. При этом следует исходить из той непреложной истины, данности, что вся политическая, оборонная и экономическая доктрина безопасности Республики Армения основана на интеграции в ЕАЭС и ОДКБ. Вместе с тем не следует впадать в излишний оптимизм в этом вопросе, а необходимо исходить из того, что военно-политический курс США в Европе будет направлен на сохранение и укрепление здесь своих позиций на фоне создания новой системы европейской безопасности, главным компонентом которой станет НАТО. Анализируя содержание принятых в последние месяцы документов (новая Стратегия национальной безопасности США, опубликованная 18 декабря 2017 г., новая ядерная доктрина США (НЯД), опубликованная 2 февраля 2018 г., новая версия Доклада разведки об угрозах США в мире, опубликованная 6 марта 2018 г., отметим, что первая версия Доклада была опубликована 13 февраля т.г.), можно будет утверждать, что курс США на реализацию своих внешнеполитических планов в Европе будет еще более ужесточен главным образом в целях ослабления влияния России в решении европейских проблем.

При этом, чтобы полнее обозначить основные направления публичной дипломатии, думается, будет целесообразно привести некоторые выдержки из вышеотмеченных документов.

Так, в новой Стратегии национальной безопасности США указываются три главные угрозы безопасности этой страны: «Перед нами встают три главных комплекта вызовов – ревизионистские усилия Китая и России, страны-изгои Иран и Северная Корея, и международные террористические организации, нацеленные на активные действия против Соединенных Штатов». В докладе главы американской национальной разведки Даниэла Коутса Сенату США от 6 марта 2018 г. (далее Доклад) есть 34 упоминания о «деструктивной, нацеленной против США» роли России. Так, в докладе, в частности, отмечается: «Россия и Китай будут продолжать расширять свое влияние и подрывать влияние США политическими и экономическими методами, особенно в тех регионах, где США не смогут полноценно выполнять свои обязательства перед своими союзниками... Россия и Китай будут представлять собой глобальную угрозу для интересов США в длительной перспективе... Россия будет самой опасной угрозой для США в 2018-м году ввиду применения малорискованных, но весьма эффективных средств кибернападения...» Приводить весь перечень «угроз», исходящих из России нет необходимости. Упомянем лишь, что в Докладе также отмечено: «Россия продолжит контролировать «оккупированные» территории Грузии, а также выступать арбитром в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, где существует риск серьезного военного конфликта. Азербайджан может инициировать боевые действия уже в 2018-м году, пользуясь в том числе поставками новых вооружений из России». Не обойдены вниманием и страны Средней Азии-союзники России по ЕАЭС и ОДКБ: «Россия будет добиваться сокращения влияния США в странах Средней Азии и соответственно усиливать свое военно-политическое и экономическое влияние. Угроза ИГИЛ будет повышать значимость российских мер безопасности для стран Средней Азии, с чем будет согласен и Китай, заинтересованный в стабильности этого региона, которую может обеспечить Россия». Можно привести и отдельные выдержки из НЯД США, в основе которой стремление руководства США «повысить гибкость и многообразие ядерного потенциала США, в том числе допустив возможность использования ядерного оружия малой мощности, это важно для сохранения способности предотвратить агрессию в масштабах региона». Для полноты картины и в качестве адекватного ответа на указанные основополагающие документы США в области «глобальных угроз безопасности» приведем отдельные выдержки из Послания Президента Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта т.г.. Обобщая проделанную работу в области обороны России Президент В.Путин заявил: Надеюсь, что все, что было сказано сегодня, отрезвит любого потенциального агрессора, а также недружественные шаги по отношению к России, как развертывание системы ПРО, приближение инфраструктуры НАТО к нашим границам и тому подобное, с военной точки зрения становятся неэффективными, с финансовой – неоправданно затратными и в конечном итоге просто бессмысленными для тех, кто это инициирует и делает... Особо подчеркну: растущая военная мощь России никому не угрожает, у нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, а тем более в агрессивных целях... Наша политика никогда не будет основываться на претензиях на исключительность, мы защищаем свои интересы и уважаем интересы других стран, руководствуемся международным правом, считаем незыблемой ключевую роль ООН».

Хочу надеяться, что глубокое осмысление всех вышеотмеченных документов должно быть положено в основу выработки совместной программы публичной дипломатии для стран-участниц ЕАЭС, государств-членов ОДКБ. При этом следует исходить из того, что проведение внешней политики в интересах развития каждого из членов ЕАЭС при сохранении стратегической самостоятельности в вопросах национальной безопасности должно быть положено в главное содержание международной деятельности публичной дипломатии. Такой подход, на мой взгляд, будет во многом содействовать становлению ЕАЭС в качестве одного из ведущих центров глобальной экономики, а также как одного из влиятельных центров силы мировой политики. Таковы вкратце мои размышления о роли публичной дипломатии в становлении Евразийского экономического союза накануне совместного заседания Комитета по международным делам Совета Федерации Российской Федерации и Постоянной комиссии по внешним связям Национального Собрания Республики Армения.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН

депутат Национального Собрания РА от Республиканской партии,

сопредседатель армянской части Межпарламентской комиссии

по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания РА,

руководитель делегации НС РА в Межпарламентской Ассамблее Православия,

председатель партии «Национальное Единение»

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