Канада может увеличить свою военную группировку в Ираке

Канада готова и способна увеличить свой вклад в борьбу с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в пятницу телеканалу CBC заявил руководитель Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел после встречи в Оттаве с канадским высшим военным командованием.

"[У Оттавы] есть возможности сделать больше в Ираке, в частности, в деле обучения иракских военных, - сказал он. - Обсуждая это с генералом Вэнсом (начальник штаба обороны Канады генерал Джонатан Вэнс - прим.ТАСС), [я понял], что Канада готова взять на себя больше обязательств в этой области". Павел добавил, что канадские военные не первый год находятся в Ираке, поэтому именно Канада "сейчас на радаре" НАТО, как страна, способная увеличить свой вклад в кампанию по борьбе с ИГ.

Канада присоединилась к борьбе с ИГ в 2014 году.