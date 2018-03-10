Время в Ереване: 11:07:36,   10 Март

Заложники в доме ветеранов в Калифорнии погибли вместе с нападавшим


Все трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их преступник тоже мертв.

Ранее сообщалось, что около 10:30 по местному времени в крупнейшем в США доме ветеранов в Юнтвиле (штат Калифорния) произошла стрельба. Позднее стало известно, что вооруженный мужчина взял в заложники трех человек. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, к месту происшествия направили спецназ, ФБР попыталось начать переговоры с нападавшим, однако в полиции заявили, что установить контакт с ним не удалось.

По данным издания Napa Valley Register, все трое заложников были женщинами. Их гибель подтвердил губернатор Калифорнии Джерри Браун.

По информации телеканала, подозреваемый был участником программы для военных с эмоциональными травмами. Две недели назад его исключили из этой программы.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации