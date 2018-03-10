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Умер британский генетик и нобелевский лауреат Джон Салстон


Британский биолог Джон Салстон, ставший лауреатом Нобелевской премии за исследования в области генетики, скончался в возрасте 75 лет, сообщил Институт Сенгера, который возглавлял ученый, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Салстон закончил Кембриджский университет в 1963 году и позднее работал там в лаборатории молекулярной биологии. Он играл ключевую роль в проектах по расшифровке геномов нематоды (круглый червь) и человека.

В 2002 году Салстон совместно с американским ученым Робертом Хорвицом получил Нобелевскую премию за открытия в области генетического регулирования развития органов и механизмов апоптоза (клеточной гибели).

После завершения проекта "Геном человека" Салстон занимался общественной деятельностью.

 




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