Время в Ереване: 11:07:36,   10 Март

В Берлине стартует Турнир претендентов


В Берлине стартует Турнир претендентов на титул чемпиона мира по шахматам.

Как  передает Арменпресс, в стартовом туре  соперником Левона Ароняна станет Дин Лижэнь из Китая. Другие  пары: Крамник-Грищук, Карякин-Мамедьяров,Каруана-Со.

Партии начнутся в 18:00 часов по ереванскому  времени.

В ходе  14 туров шахматисты  сыграют  друг с другом дважды – белыми и черными. У гроссмейстеров будет 4 дня отдыха. Победитель соревнования получит право 9-28 ноября провести матч за корону с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации