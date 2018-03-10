В Берлине стартует Турнир претендентов на титул чемпиона мира по шахматам.

Как передает Арменпресс, в стартовом туре соперником Левона Ароняна станет Дин Лижэнь из Китая. Другие пары: Крамник-Грищук, Карякин-Мамедьяров,Каруана-Со.

Партии начнутся в 18:00 часов по ереванскому времени.

В ходе 14 туров шахматисты сыграют друг с другом дважды – белыми и черными. У гроссмейстеров будет 4 дня отдыха. Победитель соревнования получит право 9-28 ноября провести матч за корону с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.