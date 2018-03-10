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Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта


По данным  департамента дорог Министерства инфраструктур  Грузии на 10:30 часов 10 марта, переданным в Министерство транспорта, связи и IT-технологий  РА, ввиду сильной  метели и угрозы схода лавин,автодорога Степанцминда-Ларс  закрыта для  всех видов транспорта.

«Водителям рекомендуется в ближайшие  дни, во избежание пробок, избегать поездок  по этой  дороге», - как передает Арменпресс, говорится в сообщении Министерства транспорта, связи и IT-технологий  РА.

Согласно информации  департамента ЧС Министерства внутренних дел  Грузии и Главного управления Северной  Осетии МЧС России,  на российской стороне скопилось 287 машин.




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