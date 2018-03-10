По данным департамента дорог Министерства инфраструктур Грузии на 10:30 часов 10 марта, переданным в Министерство транспорта, связи и IT-технологий РА, ввиду сильной метели и угрозы схода лавин,автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта.

«Водителям рекомендуется в ближайшие дни, во избежание пробок, избегать поездок по этой дороге», - как передает Арменпресс, говорится в сообщении Министерства транспорта, связи и IT-технологий РА.

Согласно информации департамента ЧС Министерства внутренних дел Грузии и Главного управления Северной Осетии МЧС России, на российской стороне скопилось 287 машин.