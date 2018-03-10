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Стас Назарян считает за честь присутствие флага Армении на Паралимпийских играх


Знаменосец нашей команды  на  открытии Паралимпийских игр Стас Назарян считает, что представлять миру Армению - это большая ответственность и честь. 

«Много положительных эмоций. Ответственность была большая, поскольку мы  представляли нашу страну, а я нес ее флаг. Это было как сон. Хотя  я  уже  пятый раз участвую в ОИ, все  равно каждый раз бывает по-особому», - в беседе с Арменпресс сказал Назарян.

В Пхёнчхане состоялось торжественное  открытие зимних Паралимпийских игр. Закрытие – 18 марта.

 




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