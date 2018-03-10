Стас Назарян считает за честь присутствие флага Армении на Паралимпийских играх

Знаменосец нашей команды на открытии Паралимпийских игр Стас Назарян считает, что представлять миру Армению - это большая ответственность и честь.

«Много положительных эмоций. Ответственность была большая, поскольку мы представляли нашу страну, а я нес ее флаг. Это было как сон. Хотя я уже пятый раз участвую в ОИ, все равно каждый раз бывает по-особому», - в беседе с Арменпресс сказал Назарян.

В Пхёнчхане состоялось торжественное открытие зимних Паралимпийских игр. Закрытие – 18 марта.