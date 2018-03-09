Меркель заявила, что никто не выиграет от торговой войны с США

Ни одна сторона не выиграет от торговой войны с Соединенными Штатами, если до этого дойдет дело. Такое мнение высказала в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Мюнхене после встречи с главами крупных экономических объединений ФРГ. Трансляцию вел телеканал N-tv, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы убеждены, что это будет в ущерб всем, никто не выиграл бы от такого противостояния, поэтому мы ищем, как и прежде, пути диалога", - отметила канцлер, комментируя решение Вашингтона о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Меркель подчеркнула, что ЕС "может отреагировать, и Еврокомиссия уже дала это понять".



