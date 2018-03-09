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Евросоюз выделит Украине миллиард долларов макрофинансовой помощи


Еврокомиссия предложила новую, четвертую программу макрофинансовой помощи Украине в размере до 1 миллиарда евро, как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении ЕК.

"Еврокомиссия одобрила предложение о новой программе макрофинансовой помощи Украине в размере до 1 миллиарда евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ", — говорится в релизе. Эту программу еще должны одобрить Совет ЕС и Европарламент.

Еврокомиссар по финансам Пьер Московиси призвал украинские власти "продвигать реформы с новой силой, чтобы построить более справедливую, стабильную и процветающую страну".

 

 

 

 




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