Евросоюз выделит Украине миллиард долларов макрофинансовой помощи

Еврокомиссия предложила новую, четвертую программу макрофинансовой помощи Украине в размере до 1 миллиарда евро, как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении ЕК.

"Еврокомиссия одобрила предложение о новой программе макрофинансовой помощи Украине в размере до 1 миллиарда евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ", — говорится в релизе. Эту программу еще должны одобрить Совет ЕС и Европарламент.

Еврокомиссар по финансам Пьер Московиси призвал украинские власти "продвигать реформы с новой силой, чтобы построить более справедливую, стабильную и процветающую страну".