В Вильнюсе пройдет саммит женщин-политических лидеров

Президент Литвы Даля Грибаускайте, являющаяся председателем Совета женщин-мировых лидеров, выдвинула инициативу провести в Вильнюсе с 6 по 8 июня ежегодный саммит женщин-политических лидеров, как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба президентского дворца.

"Конференция состоится под патронатом президента Литвы. В мероприятии, которое пройдет в июне в литовском сейме, примут участие женщины-политики со всего мира, где вместе с представителями деловых кругов, академического сообщества и гражданского общества обсудят способы расширения участия женщин в политике, обеспечения равных возможностей в экономической сфере и искоренения насилия против женщин", — отмечает пресс-служба.

По данным президентского дворца, в июне в Литву прибудут президенты Хорватии и Мальты, премьер-министр Исландии и другие действующие и бывшие главы государств, которых объединяет членство в Совете женщин-мировых лидеров.

Саммит женщин-политических лидеров в Вильнюсе станет седьмым по счету, форум проводится в разных странах ежегодно.