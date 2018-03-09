В Бельгии разразился скандал с просроченным мясом

Скандал с некондиционным и просроченным мясом разразился в Бельгии. По указанию министра сельского хозяйства королевства Дени Дюкарма и Федерального агентства по безопасности продовольственной сети (AFSCA) продукция предприятия Veviba из города Вервье, специализирующегося на производстве мясного фарша, была изъята с продовольственных прилавков, передает Арменпресс.

Как сообщили в пятницу РИА Новости в AFSCA, данная мера принята после того, как в результате проверки инспекторами производства по обвалке и заморозке мясной продукции в Вервье были выявлены нарушения, представляющие угрозу для здоровья потребителей.

В частности, в фарше "америкен", который в Бельгии едят в сыром виде, были выявлены мясные отходы, запрещенные к производству и продаже для употребления человеком. Кроме того, была установлена фальсификация данных о дате заморозки мясных туш.

Покупателям, у которых в результате потребления некондиционного фарша произошло расстройство пищеварения, AFSCA рекомендовало незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

На долю продукции Veviba приходится около одной трети производимой в Бельгии мясной продукции.

В связи с допущенными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований минсельхоз и AFSCA приняли решение временно отозвать у компании лицензии на производство.