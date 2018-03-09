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Нидерланды запретили турецкому мэру въезд в страну – ВВС


Нидерланды запретили въезд в  страну бывшему министру семьи и  социальной  политики,  мэру Газиантепа Фатиме  Шахин. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ВВС.

Фатима  Шахин собиралась 11марта   встретиться с турецкими женщинами в Нидерландах – в  Девентере. Однако местные  власти сообщили ей, что ее визит сейчас нецелесообразен.

В  ответ официальная  Анкара отменила  визит. МИД Нидерландов  подтвердил эту  информацию.  

Примечательно, что в марте-2017г.  между Турцией  и Нидерландами разразился скандал по поводу визита  тогдашнего министра по делам семьи и  социальной  политики     Фатимы  Бетюль Саян Кайя, которая проигнорировала запрет  властей Нидерландов, въехала в эту  страну  сухопутным транспортом с целью встречи с местной  турецкой общиной. Нидерланды не позволили провести эту встречу, выслали ее из страны и объявили «нежелательной персоной».




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