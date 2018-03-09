Нидерланды запретили турецкому мэру въезд в страну – ВВС

Нидерланды запретили въезд в страну бывшему министру семьи и социальной политики, мэру Газиантепа Фатиме Шахин. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ВВС.

Фатима Шахин собиралась 11марта встретиться с турецкими женщинами в Нидерландах – в Девентере. Однако местные власти сообщили ей, что ее визит сейчас нецелесообразен.

В ответ официальная Анкара отменила визит. МИД Нидерландов подтвердил эту информацию.

Примечательно, что в марте-2017г. между Турцией и Нидерландами разразился скандал по поводу визита тогдашнего министра по делам семьи и социальной политики Фатимы Бетюль Саян Кайя, которая проигнорировала запрет властей Нидерландов, въехала в эту страну сухопутным транспортом с целью встречи с местной турецкой общиной. Нидерланды не позволили провести эту встречу, выслали ее из страны и объявили «нежелательной персоной».