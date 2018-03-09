Число мигрантов из Грузии за рубежом достигает 840 тысяч

В разных странах мира, по данным на 2017 год, живут 840 тысяч мигрантов из Грузии, согласно данным на сайте американской организацией Pew Research Center, передает Арменпресс.

Большинство эмигрировало в Россию – 450 тысяч человек. На втором месте Греция, куда уехали 80 тысяч граждан Грузии, а на третьем — Украина (70 тысяч).

Далее следует Азербайджан (50 тысяч) и Армения (40 тысяч). В десятку стран по количеству мигрантов из Грузии вошли США – 30 тысяч человек.

В Германии и на Кипре находятся по 20 тысяч грузинских мигрантов, а в Италии — 10 тысяч.

Менее 10 тысяч мигрантов из Грузии на территории Израиля, Беларуси, Турции, Франции, Австрии Казахстана, Киргизстана, Великобритании, Канады, Бельгии, Эстонии, Швеции, Латвии, Португалии и Чехии.





