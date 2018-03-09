Назван простой способ улучшить сексуальную жизнь

Профессор психологии из американского Университета Флориды Лори Минц выявила простую закономерность между качеством сексуальной жизни и продолжительностью сна. Результаты ее исследования публикует The Conversation, передает Арменпресс.

Минц обратила внимание, что каждый третий взрослый американец не досыпает. При этом 31 процент мужчин и 45 процентов женщин не удовлетворены своей сексуальной жизнью.

Психолог уверена, что эти показатели взаимосвязаны. И не только потому, что спят и занимаются сексом люди в одном месте — в спальне. Но еще и потому, что плохой секс и недосып имеют одну причину — стресс.

По мнению Минц, у людей существует некий «замкнутый круг». Хороший секс способствует хорошему сну. Одновременно плохой секс приводит к недосыпу, который в свою очередь снижает сексуальное желание.

Исследования показали, что у женщин всего один дополнительный час сна приводил к тому, что у 14 процентов на следующий день случался хороший секс.