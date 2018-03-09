Все дороги на территории Армении проходимы

По данным МЧС РА, на 16:00 часов 9 марта на территории Армении дороги проходимы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС, 9 марта днем, 10 марта на значительной территории республики 11-12 марта в северных районах во второй половине дня, 13-14 марта в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе ожидаются осадки. 10 марта днем, 11-12 марта ночью погодаожидаетсябезосадков. В Спитаке и Апаране идет снег.

Водителям рекомендуется ездить исключительно с зимними шинами.

Согласно информации департамента ЧС Министерства внутренних дел Грузии и Главного управления Северной Осетии МЧС России, дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта. На российской стороне скопилось 200 машин.