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Все дороги на территории Армении проходимы


По данным МЧС РА, на  16:00 часов 9 марта на территории  Армении  дороги проходимы.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС, 9 марта  днем, 10 марта на значительной территории республики 11-12 марта в северных районах во второй  половине дня, 13-14 марта в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе  ожидаются осадки. 10 марта днем, 11-12 марта ночью погодаожидаетсябезосадков. В Спитаке и Апаране идет снег.

Водителям рекомендуется  ездить исключительно с зимними шинами.

Согласно информации  департамента ЧС Министерства внутренних дел  Грузии и Главного управления Северной  Осетии МЧС России, дорога Степанцминда-Ларс  закрыта для  всех видов транспорта. На российской стороне скопилось 200 машин.

 




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