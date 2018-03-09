Гуманитарный конвой ООН прибыл в осаженную Восточную Гуту
Колонна с гуманитарной помощью прибыла в контролируемый сирийскими повстанцами пригород Дамаска Восточная Гута, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.
Тринадцать грузовиков с продуктами и медикаментами добрались до города Дума, говорится в сообщении Международного комитета Красного Креста и Красного Полумесяца.
Сирийская армия временно приостановила обстрелы Восточной Гуты, что позволило колонне войти в город.
Сейчас ситуация в районе оценивается как спокойная.
Отправленный в пятницу гуманитарный конвой - уже третья попытка доставить помощь жителям сирийского анклава. В понедельник колонна из 46 автомобилей успела доставить только часть грузов и вынуждена был вернуться из-за возобновившихся обстрелов.
Затем была предпринята еще одна попытка, но грузовики снова остановили в последнюю минуту из-за проблем с безопасностью.
Гуманитарные организации считают, что в любом случае эта помощь недостаточна для 400 тысяч человек, оказавшихся в ловушке из-за противостояния повстанцев и сил режима Башара Асада.