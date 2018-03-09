Премьер Грузии призвал Россию к совместному урегулированию отношений

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили призывает Россию сделать совместные шаги по нормализации двусторонних отношений, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В августе текущего года исполнится десять лет после войны 2008 года. Это драматическое явление оставило глубокий след в жизни грузинского народа и грузино-российских отношениях. Разорваны дипломатические связи. Признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии — ред.) фактически завело в тупик перспективу установления нормальных межгосударственных отношений", — сказано в заявлении премьера.

Квирикашвили отмечает, что на данный момент стоит выбор — встретить эту дату взаимными обвинениями и резкими заявлениями, или "сделать разумные, хотя бы незначительные шаги для вывода отношений из заколдованного круга".

"Мы и раньше заявили и вновь подтверждаем, что заинтересованы в достижении реального прогресса в процессе Женевских международных дискуссий, с этой целью я подтвердил свою готовность подключиться в этом лично. Мы так же готовы к прямому диалогу с абхазами и осетинами, и был бы положительным с этой точки зрения реальный конструктивный подход со стороны России. В случае политической воли можно предпринять и другие разумные шаги", — заявил премьер.