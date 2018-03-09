Время в Ереване: 11:07:36,   10 Март

Главу общинной администрации Вохчаберда и его семью избили соседи


Для  выяснения  обстоятельств драки, имевшей место 8 марта в общине ВохчабердКотайкской области полиция  собирает необходимые  материалы.  Об этом в беседе с Арменпресс сказал глава пресс-службы  полиции Ашот Агаронян.

В драке  соседиизбили главу общинной  администрации Норайра Мелконяна, его жену и сына.

«Драка произошла  на  бытовой почве. Соседи уже выявлены», - сказал Агаронян.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации