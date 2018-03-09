Главу общинной администрации Вохчаберда и его семью избили соседи

Для выяснения обстоятельств драки, имевшей место 8 марта в общине ВохчабердКотайкской области полиция собирает необходимые материалы. Об этом в беседе с Арменпресс сказал глава пресс-службы полиции Ашот Агаронян.

В драке соседиизбили главу общинной администрации Норайра Мелконяна, его жену и сына.

«Драка произошла на бытовой почве. Соседи уже выявлены», - сказал Агаронян.