Тысячи американских военных учатся защищать Израиль от ракетных атак

Американские зенитчики в эти дни тренируются в Израиле, чтобы встать на защиту еврейского государства в одном строю с местными военными, когда в этом возникнет необходимость, говорят руководители масштабных маневров.

В учениях "Можжевеловая кобра — 2018", которые продлятся до конца месяца, задействованы порядка пяти тысяч военнослужащих обеих стран, основные системы противовоздушной и противоракетной обороны, которые есть в их распоряжении, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Основная цель учений — подготовить нас к тому дню, когда нам придется действовать в любой ситуации против любой угрозы… Когда об этом попросит израильское правительство, мы будем здесь и будем готовы к работе", — говорит командующий третьей воздушной армией США генерал-лейтенант Ричард Кларк.