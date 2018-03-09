СМИ: иракское ополчение ликвидировало 22 полевых командира ИГ в Киркуке

Бойцы проправительственного военизированного ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби") уничтожили 22 полевых командира террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в провинции Киркук на севере Ирака. Как передает Арменпресс, об этом в эфире иракского телевидения заявил в пятницу официальный представитель ополчения Али аль-Хусейни.

"Подразделения "Аль-Хашд аш-Шааби" провели масштабную операцию в районах Эр-Рияд и Эз-Заб на юго-западе Киркука. В результате ликвидированы 22 главаря ИГ, а также десятки боевиков, в том числе смертники". По словам аль-Хусейни, отряды ополчения "продолжат зачистку местности, выслеживая и нейтрализуя спящие ячейки".

Нефтеносная провинция Киркук за минувший месяц несколько раз становилась ареной столкновений террористов ИГ и "Аль-Хашд аш-Шааби".





