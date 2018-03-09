СДПГ огласил список министров от социал-демократов в будущем правительстве ФРГ

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) предложила нынешнего министра юстиции ФРГ Хайко Мааса на пост главы МИД в новом кабинете Ангелы Меркель. Об этом сообщила в пятницу журналистам в Берлине глава фракции СДПГ в Бундестаге Андреа Налес, которая вместе с и.о. главы СДПГ Олафом Шольцем огласила список министров от социал-демократов в будущем правительстве ФРГ, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Налес также сообщила, что Шольц займет пост вице-канцлера, министра финансов ФРГ. Кроме того, руководство СДПГ предложило бывшего генсека партии Хубертуса Хайля на должность министра труда и социальных дел, Катарину Барлей - министра юстиции, главу берлинского округа Нойкельн Франциску Гиффей - министром по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи, Свеню Шульце - на пост министра охраны окружающей среды, строительства и безопасности реакторов.

Тем самым названы все министры в будущем кабинете Ангелы Меркель. Ранее со "своими" главами федеральных ведомств определились Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы.





