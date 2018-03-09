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Глава Минобороны Грузии отправился в Азербайджан


Делегация Минобороны Грузии во главе с министром Леваном Изориа посетит с официальным визитом Азербайджан, как передает Арменпресс, об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на министерство обороны АР.

 

"Девятого марта делегация во главе с министром обороны Грузии господином Леваном Изория прибудет с официальным визитом в Азербайджан", — сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В рамках визита предусмотрены встречи грузинской делегации в министерстве обороны Азербайджана и других государственных структурах Азербайджана.

Визит главы грузинского оборонного ведомства продлится до десятого марта.





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