Вице-премьер, глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс назвал фейком информацию о "пропаже" средств с замороженных ливийских счетов в бельгийском банке Euroclear, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

О пропаже 10 миллиардов из 16,1 миллиарда евро средств на четырех замороженных в рамках санкций ООН против Ливии счетах сообщил бельгийский еженедельник Vif. Счета были открыты ливийской инвестиционной компанией Libyan Investment Authority и ее филиалом Libyan Foreign Investment Company. По данным журнала, средства, замороженные в марте 2011 года в рамках принятых СБ ООН санкций против Муаммара Каддафи и его семьи, исчезли в 2013-2017 годах. При этом решений о размораживании этих авуаров правительством Бельгии не принималось.

"Свобода прессы, конечно, есть, но когда информация является ложной, я жду, что она будет исправлена. Также жду от тех, кто сделал из этого государственное дело, что они отдадут себе отчет в том, что это ничему не соответствует", — заявил Рейндерс агентству Belga.