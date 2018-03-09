Армения и ЕС никогда не были так близки, как сегодня – ФедерикаМогерини

Армения и ЕС никогда не были так близки, как сегодня. Как передает Арменпресс, так заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности ФедерикаМогерини в своем слове, адресованном 220 молодым участникам, приехавшим в Ереван из 24 стран на конференцию по Европейскому планированию.

«В прошлом году в Брюсселе мы провели весьма важный саммит с 6 нашими партнерами по Восточному партнерству – в частности, с Арменией подписали три основополагающих документа. Подписали Соглашение о сотрудничестве, что, надеемся, облегчит жизнь граждан как в Армении, так и в Евросоюзе», - сказала Могерини, отметив, что благодаря соглашению молодые армянские инженеры намного легче могут устроиться на работу в ЕС – и наоборот.

«Армянские университеты отныне имеют доступ к европейским исследовательским и новаторским программам – самым большим в мире», - сказала она. Соглашение позволит улучшить сухопутное и воздушное сообщение между РА и ЕС.

«Мы мечтаем о Европе, в которой границы будут не препятствием, а воротами, раскрывающимися перед молодыми. Мы просим общественные организации помочь нам в реальном успехе этого соглашения», - отметила ФедерикаМогерини.