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Армения и ЕС никогда не были так близки, как сегодня – ФедерикаМогерини


Армения и ЕС  никогда не  были так близки, как  сегодня. Как  передает Арменпресс, так  заявила высокий представитель ЕС по внешней политике  и безопасности ФедерикаМогерини в своем слове, адресованном 220 молодым участникам, приехавшим в  Ереван из 24 стран на конференцию по Европейскому планированию. 

«В прошлом году в Брюсселе мы  провели весьма  важный саммит с 6 нашими партнерами по Восточному  партнерству – в частности, с Арменией подписали три основополагающих документа. Подписали Соглашение  о сотрудничестве, что, надеемся, облегчит жизнь граждан как  в Армении, так  и в  Евросоюзе», - сказала Могерини, отметив, что благодаря соглашению молодые армянские  инженеры намного легче  могут устроиться на  работу в ЕС – и наоборот.

«Армянские  университеты отныне имеют доступ к  европейским исследовательским и новаторским программам – самым большим в  мире», - сказала она. Соглашение  позволит улучшить сухопутное и воздушное  сообщение между РА и ЕС.

«Мы  мечтаем о Европе, в которой  границы будут не  препятствием, а воротами, раскрывающимися перед молодыми. Мы  просим общественные организации помочь нам в реальном успехе этого соглашения», - отметила ФедерикаМогерини.  

 




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