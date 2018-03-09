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Мхитарян претендует на звание лучшего футболиста недели


Член сборной  Армении и лондонского Arsenal-а Генрих Мхитарян претендует на звание  лучшего футболиста недели в играх Евролиги.

Претендентов  на это звание  четверо: Генрих Мхитарян («Арсенал»), ВалоБериша («Зальцбург»),  Марсело («Лион»)  и Виктор Цыганов («Динамо»).

Голосование до 10 марта.

Голосовать здесь.

В первой игре  1/8 ЕЛ лондонскийArsenal одержал победу  над «Миланом» со счетом0:2. На 14 минуте Arsenal вырвался вперед благодаря великолепному удару Мхитаряна, забившего свой первый гол в  составе  «оружейников». Использовав пас Озила, счет удвоил Ремзи. Генрих Мхитарян играл в течение  всего матча.




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