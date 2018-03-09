Член сборной Армении и лондонского Arsenal-а Генрих Мхитарян претендует на звание лучшего футболиста недели в играх Евролиги.

Претендентов на это звание четверо: Генрих Мхитарян («Арсенал»), ВалоБериша («Зальцбург»), Марсело («Лион») и Виктор Цыганов («Динамо»).

Голосование до 10 марта.

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В первой игре 1/8 ЕЛ лондонскийArsenal одержал победу над «Миланом» со счетом0:2. На 14 минуте Arsenal вырвался вперед благодаря великолепному удару Мхитаряна, забившего свой первый гол в составе «оружейников». Использовав пас Озила, счет удвоил Ремзи. Генрих Мхитарян играл в течение всего матча.