Журналист, критикующий Алиева, может быть экстрадирован Киевом в Баку – CPJ взывает к бдительности Украины

Организация «Комитет по защите журналистов» (CPJ) призвала власти Украины не допустить отъезда из Украины оппозиционного азербайджанского журналиста, гражданина Нидерландов ФикретаГусейнлы.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт CPJ.

На журналиста агентства «Туран» ФикретаГусейнлы 5 марта в Киеве было совершено нападение около дома.

14 октября 207г. власти Украины арестовали Гусейнлы, находящегося в международном розыске по линии Интерпола, и конфисковали его документы. 27 октября его отпустили с условием течение двух месяцев не покидать Украину, пока генпрокуров рассмотрит официальный запрос баку о его экстрадиции в Азербайджан.

Руководство Украины дважды продлевало сроки следствия, окончательный срок установлен 20 марта 2018г.

Сам Гусейнлы опровергает выдвинутые против него Азербайджаном обвинения в незаконном пересечении границы, мошенничестве и фальсификации. Он утверждает, что его преследуют в связи с профессиональной деятельностью: он неоднократно публиковал материалы о репрессиях в отношении оппозиционных деятелей Азербайджана, критиковал президента Алиева.

Гусейнлы утверждает, что нападавшие говорили по-украински и по-азербайджански. Ему нанесли тяжкие телесные повреждения.

«Мы призываем власти Украины немедленно вернуть Гусейнлы документы и позволить ему уехать из страны. Киев не должен потакать Азербайджану в его преследованиях критиков за пределами страны. Мы также призываем украинскую полицию расследовать факт нападения 5 марта и вынести справедливое решение», — сказала координатор программ по Европе и Центральной Азии CPJ Нина Огнянова.