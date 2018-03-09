Moody's понизило рейтинг Турции с Ba1 до Ba2

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги Турции до "Ba2" с "Ba1".

Прогноз рейтингов изменен на "стабильный" с "негативного", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Понижение рейтингов обусловлено двумя ключевыми факторами, отмечается в пресс-релизе Moody's.

Во-первых, это продолжающееся ослабление институциональной стабильности, проявляющееся в ухудшении эффективности монетарной политики и отсрочке реализации ключевых структурных экономических реформ.

Вторым фактором является возросший риск, связанный с потенциальными внешними шоками, с учетом крупного дефицита текущего баланса, увеличения внешнего долга и, соответственно, наличия существенных потребностей в рефинансировании на фоне повышающихся политических рисков и роста глобальных процентных ставок.