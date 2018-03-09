Лидер Южной Кореи назвал историческими предстоящие переговоры КНДР и США

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин назвал исторической вехой предстоящую встречу лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь администрации главы государства Ким Ый Гём, слова которого приводит агентство Yonhap.

"Встреча [лидеров КНДР и США] станет исторической вехой, благодаря которой на Корейском полуострове воцарится мир", - уверен президент. По его мнению, если переговоры состоятся, "будет положено начало полной денуклеаризации полуострова". "Правительство [Южной Кореи] использует эту возможность, которая является настоящим чудом", - добавил Мун Чжэ Ин.

Он также поблагодарил политиков за их "мужество и мудрость".

5 и 6 марта в Пхеньяне состоялись переговоры Ким Чен Ына с начальником Управления национальной безопасности Республики Корея Чон Ый Ёном и директором Национальной службы разведки Со Хуном. По словам Чон Ый Ёна, Пхеньян выразил готовность начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном, на которых будет затронут вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова.

Трамп в ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора с премьер-министром Японии Синдзо Абэ подтвердил свою готовность встретиться с лидером КНДР.



