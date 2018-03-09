В Ереване ожидается усиление ветра

9 марта и 10 марта ночью на значительной территории республикивремя от времени, 12 марта во второй половине дня в северных районах, 13-14 марта в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе ожидаются осадки.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС, 10 марта днем, 11-12 марта погодаожидаетсябезосадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с, 9 марта в отдельных районах ожидается усиление ветра до 20-25м/с.

Температура воздуха 4-5 марта в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе повысится на 5-6 градусов.

В Ереване 9 марта и 10 марта время от времени ожидаются дожди и грозы. 11-14 марта погодаожидаетсябезосадков.9 марта ожидается усиление ветра до 15-20м/с.