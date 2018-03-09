Время в Ереване: 11:07:36,   10 Март

В Ереване ожидается усиление ветра


9 марта и 10 марта ночью на значительной территории республикивремя  от времени, 12 марта во второй  половине дня в  северных районах, 13-14 марта в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе  ожидаются осадки.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС, 10 марта днем, 11-12 марта погодаожидаетсябезосадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с, 9 марта  в отдельных районах ожидается усиление ветра до  20-25м/с.

Температура   воздуха 4-5 марта в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе повысится на 5-6 градусов.

В Ереване 9 марта и 10 марта время  от времени ожидаются дожди и грозы. 11-14 марта погодаожидаетсябезосадков.9 марта  ожидается усиление ветра до  15-20м/с.




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