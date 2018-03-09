ЕС надеется получить 10 марта подтверждение США, что союз освобожден от пошлин на металлы

Евросоюз надеется получить в субботу подтверждение от США, что сообщество будет исключено из решения Вашингтона о введении пошлин на металлы. Как передает Арменпресс, об этом заявила в пятницу еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем, выступая на ежегодном бизнес-форуме в Брюсселе.

По ее словам, 10 марта она проведет переговоры с партнерами из США и Японии. "Надеемся получить ясность завтра на встрече. Надеемся, что получим потверждение, что Евросоюз искючен", - сказала она, подчеркнув, что "иначе мы обратимся во Всемирную торговую организацию".

Как указала Мальмстрем, Брюссель находится в постоянном контакте с партнерами из США. "Диалог всегда является первым вариантом для ЕС. Мы в контакте с властями США, чтобы объяснить им, что это неверный путь - включить ЕС [в решение о введении пошлин]. Мы не можем быть национальной угрозой [для США]", - отметила еврокомиссар.

В четверг президент США Дональд Трамп подписал распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов - среди них Канада, Мексика и Австралия.



