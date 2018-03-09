Reuters: семь человек погибли при взрыве у мечети в Кабуле

По меньшей мере семь человек стали жертвами взрыва, который произошел в пятницу близ шиитской мечети на западе столицы Афганистана. Еще семь человек пострадали, как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря министра внутренних дел.

По данным агентства, террорист-смертник подорвал себя, когда его остановили стражи порядка.

Среди погибших - один полицейский и шесть гражданских лиц, уточняет агентство.





