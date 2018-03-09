Тысячи жителей Буэнос-Айреса вышли на улицы с требованием разрешить аборты

Многотысячный марш, приуроченный к Международному женскому дню, прошел в четверг в центре аргентинской столицы. Как передал с места событий корреспондент ТАСС, манифестация прошла под лозунгом "Законные аборты в больницах".

Протестующие собрались на Майской площади, расположенной перед президентским дворцом, а затем колонной проследовали до здания Конгресса. С установленной на площади перед парламентом сцены лидеры нескольких общественных организаций зачитали итоговое заявление участников марша, в котором они, в частности, призвали власти отменить запрет на искусственное прерывание беременности, передает Арменпресс.

Символом акции стал зеленый платок, который носили на себе сторонники легализации абортов.

В настоящее время аборты в Аргентине разрешены только в случае изнасилования, а также при угрозе для жизни матери или плода. В остальных случаях искусственное прерывание беременности считается преступлением. По словам организаторов марша, ежегодно в подпольных условиях в Аргентине аборты делают от 370 до 520 тыс. женщин.





