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Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта


МЧС РА сообщает, что по данным на 12:00 часов 9 марта, все автодороги  на территории РА  проходимы.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС, 9 марта и 10 марта ночью   на значительной территории республики время  от времени ожидаются дожди и грозы. 10 марта днем, 11-13 марта погодаожидаетсябезосадков.

Водителям рекомендуется  ездить исключительно с зимними шинами.

Согласно информации  департамента ЧС Министерства внутренних дел  Грузии и Главного управления Северной  Осетии МЧС России, дорога Степанцминда-Ларс  закрыта для  всех видов транспорта.




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