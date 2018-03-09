Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта

МЧС РА сообщает, что по данным на 12:00 часов 9 марта, все автодороги на территории РА проходимы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС, 9 марта и 10 марта ночью на значительной территории республики время от времени ожидаются дожди и грозы. 10 марта днем, 11-13 марта погодаожидаетсябезосадков.

Водителям рекомендуется ездить исключительно с зимними шинами.

Согласно информации департамента ЧС Министерства внутренних дел Грузии и Главного управления Северной Осетии МЧС России, дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта.