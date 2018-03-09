США предложили $11 миллионов за данные о связанных с талибами* террористах

Госдепартамент США предложил награду в общей сложности в 11 миллионов долларов за информацию о трех террористах группировки "Техрик-е Талибан Пакистан", связанной с движением "Талибан"* в Афганистане.

Пять миллионов долларов США обещают выплатить за информацию, которая приведет к поимке лидера группировки Мауланы Фазлуллы, по три миллиона долларов обещают за информацию об Абдуле Вали и Мангале Баге, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По информации госдепа, Фазлулла был причастен к неудачному теракту, который пытался осуществить в Нью-Йорке в 2010 году Файсал Шахзад — тот планировал взорвать бомбу на Таймс-сквер. Также руководимая им группировка ответственна за убийство 148 детей и учителей в школе в Пешаваре в 2014 году и за нападение на будущего лауреата нобелевской премии мира Малалу Юсуфзай, говорится в сообщении госдепа.

Вали, как заявляет госдеп, возглавляет группировку "Джамаат аль-Ахрар" и ответственен за атаки на мирное население, религиозные меньшинства и правоохранительные органы в Пакистане, а также за убийство двух сотрудников консульства США в Пешаваре.

Баг — лидер группировки "Лашкар-е-ислам", которая нападала на конвои НАТО, а также, по заявлению госдепа, занималась наркоторговлей и похищением людей в Пакистане и Афганистане.

Награда за информацию о террористах объявлена в рамках программы "Награда за правосудие", которая с момента запуска в 1984 году выплатила около 125 миллионов долларов более чем 80 информаторам в США. Кроме того, американские власти предоставляют помощь в переезде в США тем, кто выдал террористов за рубежом.