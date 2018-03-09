Генсек СЕ поздравил Армена Саркисяна с избранием президентом РА

Генсек СЕ ТурбьорнЯгланд поздравил Армена Саркисяна с избранием президентом РА.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Армена Саркисяна, в послании ТурбьорнаЯгланда говорится:

«Уважаемый новоизбранный президент,

Ваше избрание знаменует завершение широкомасштабных конституционных реформ, которые власти осуществили в тесном сотрудничестве и консультациях с Советом Европы.

В этот исторический для государства период, в частности в период перехода к парламентской республике, хочу заверить Вас в постоянной поддержке Совета Европы структурам Вашей страны.

Желаю Вам всяческих успехов – при осуществлении Ваших новых функций».

Армена Саркисяна с избранием на пост 4-го президента Армении поздравили также член Палаты общин Соединенного Королевства, глава парламентской группы дружбы с Арменией Стивен Паунд, баронесса Кэролайн Кокс, глава GlobalLeadershipFoundation Фредерик Виллем де Клерк.