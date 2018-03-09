Встреча Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии не состоялась

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон так и не провели встречу в Эфиопии. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в российской делегации.

"Нет, встреча не состоялась", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Лавров в четверг прибыл в Аддис-Абебу, здесь же с визитом находился Тиллерсон, более того главы внешнеполитических ведомств жили в одном отеле.

5 марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия предложила США организовать переговоры Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии. Однако на следующий день руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что в Вашингтоне не получали таких предложений от Москвы. В посольстве РФ в США назвали такие утверждения "искажением реальности" и "дезинформацией", пояснив, что запрос о встрече Лаврова с Тиллерсоном был направлен в Госдеп 2 марта.